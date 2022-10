Medien spielen für die politische Meinungsbildung weiterhin eine wichtige Rolle. Sie haben in den letzten Jahren jedoch an Reichweite verloren, vor allem bei jungen Erwachsenen, die News primär über gratis verfügbare Onlineangebote via Smartphone nutzen. Welche Faktoren beeinflussen diese mobile Mediennutzung und welchen Einfluss hat sie auf politisches Wissen und Abstimmungsverhalten?



Neben diesem Schwerpunkt enthält das Jahrbuch Qualität der Medien Analysen zur Qualität der Wirtschaftsberichterstattung in Schweizer Informationsmedien, zum Medienmarkt Tessin oder zu Einflussnahmen gegenüber Journalistinnen und Journalisten. Zudem bietet es aktuelle Kennzahlen zur Medienqualität, Mediennutzung, Medienfinanzierung und -konzentration im Medienmarkt.

