Christian Brönnimann: Vom Recherchedesk in die Bundesanwaltschaft

Seinen letzten Auftritt als Journalist hatte er am 30. März. Im Tamedia-Podcast «Apropos» sprach Christian Brönnimann über seine Recherche rund um den Millionen-Erbstreit hinter den Kulissen des Berner Fussballklubs Young Boys. Am Ende der Episode erfährt man zwar, dass Brönnimann einen neuen Job antritt – wohin es geht, blieb im Podcast ungenannt. Inzwischen ist klar, dass der langjährige Tamedia-Journalist das Metier verlassen hat und seit Anfang April als Mediensprecher der Bundesanwaltschaft arbeitet. Er tritt dort die Nachfolge von Matteo Cremaschi an. Brönnimanns Stelle am Tamedia-Recherchedesk übernimmt Alexandra Aregger. Er habe sich im Dezember auf die ausgeschriebene Stelle der Bundesanwaltschaft beworben, erklärt Brönnimann auf Anfrage von persoenlich.com.

«In Themen eintauchen, die mir am nächsten sind»

«Nach über 20 Jahren im Journalismus ist der Wechsel zur Bundesanwaltschaft die Möglichkeit, noch tiefer in die Themen einzutauchen, die mir am nächsten sind», erklärt der ehemalige Journalist seine Motivation, etwas Neues anzupacken. An der neuen Funktion reizt ihn die Vermittlerrolle zwischen den Interessen der Strafverfolgung und des Journalismus.

Die Bundesanwaltschaft kennt Brönnimann bestens aus seinen Recherchen als Investigativjournalist – und umgekehrt. Nachdem Christian Brönnimann 2014 mit anderen Tamedia-Journalisten Korruption in grossem Ausmass im Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) aufgedeckt hatte, reichte dieses Strafanzeige bei der Bundesanwaltschaft ein. Deren umfangreiche Ermittlungen führten schliesslich zu mehrjährigen Freiheitsstrafen für die Verantwortlichen. Als Folge der Enthüllung des grössten Korruptionsskandals in der Bundesverwaltung seit Jahrzehnten gelten heute strengere Transparenzregeln bei der Vergabe von Aufträgen.

Zwei Mal Zürcher Journalistenpreis

Für mehrere seiner Grossrecherchen erhielt Brönnimann Journalistenpreise. Die Seco-Enthüllung wurde 2015 mit dem Zürcher Journalistenpreis prämiert. Drei Jahre später erhielt der Journalist die gleiche Auszeichnung für die Recherche zu den sogenannten Paradise Papers.

Zum Journalismus fand der Berner bereits als 21-Jähriger. Während seines Studiums der Philosophie, Medienwissenschaft und Betriebswirtschaft schrieb Christian Brönnimann als freier Journalist für die Könizer Zeitung und dann für den Bund in Bern. Nach dem Lizenziat stieg er hauptberuflich in den Journalismus ein. Beim Bund war er ab 2009 Lokalredaktor. Von 2011 bis 2015 arbeitete er in der Tamedia-Bundeshausredaktion. Ab 2016 bis Ende März 2026 war er Teil des Recherchedesks. «Ich verlasse den Journalismus mit dem guten Gefühl, dass sich vieles für mich erfüllt hat und dafür bin ich sehr dankbar. Auf das Neue freue ich mich nun sehr», resümiert Brönnimann.