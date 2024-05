Publiziert am 30.05.2024

Seit 2021 bildet CH Media seinen Nachwuchs für Lokalradios, Regionalfernsehen und die Today-Onlineportale in einem eigenen Lehrgang aus (persoenlich.com berichtete). Nun beteiligt sich auch Watson an der CH Media Academy. Das schreibt das Medienunternehmen in einer Mitteilung. Das Newsportal biete eine eineinhalbjährige Ausbildung im Online-Journalismus an, heisst es weiter. Ab September 2024 erlernen erstmals drei Volontärinnen und Volontäre digitales News-Storytelling in allen Facetten der drei Kanäle Site/App, SEO und Social.

Die Volontärinnen oder Volontäre arbeiten je sechs Monate auf jedem Kanal. Beim Kanal Site/App steht die Aufbereitung von Newsmeldungen für die Website watson.ch und die News-App, das Erlernen von journalistischen Grundlagen und das Zusammenspiel in einer Redaktion im Vordergrund, schreibt CH Media. Im Halbjahr bei SEO (dt. Suchmaschinenoptimierung) lernen die Auszubildenden, Online-Trends zu erkennen und zu antizipieren, was die Community beschäftigt und bewegt, sowie darauf zu reagieren. In weiteren sechs Monaten lernen die Auszubildenden den Kanal Social einschliesslich der grafischen Newsaufbereitung für die Social-Media-Kanäle von Watson kennen.

Die CH Media Academy startet im September 2024 den dritten Jahrgang mit insgesamt 24 Teilnehmenden. Von Bern bis St. Gallen bietet die CH Media Academy an acht Standorten in der Deutschschweiz sein Volontariat an. Ziel sei es, die neue Generation von Journalistinnen und Journalisten in den Bereichen TV, Radio und Online bestmöglich auf die dynamischen Anforderungen der Medienlandschaft vorzubereiten, teilt CH Media mit. (pd/nil)