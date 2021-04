Ringier: Weniger Gewinn im Corona-Jahr

Das letzte Jahr sei das für ihn herausfordernste gewesen in seiner ganzen Karriere, sagte Ringier-CEO Marc Walder an einer virtuellen Medienkonferenz vom Donnerstag. Sein Unternehmen habe die Pandemie früh kommen sehen. «Trotzdem habe ich mir damals, vor etwa einem Jahr, nicht vorstellen können, dass 90 Prozent unserer 7'000 Mitarbeitenden aus dem Homeoffice tätig sein können und der Konzern auch so funktioniert», sagte Walder vor den Journalistinnen und Journalisiten.

Die Corona-Pandemie hat auch beim Ringier-Konzern ihre Spuren hinterlassen: Der operative Gewinn sank im vergangenen Jahr auf 84,4 Millionen Franken. Im Jahr 2019 hatte er noch bei 114,1 Millionen gelegen. Dies entspricht einem Rückgang von 29,7 Millionen Franken.

Auch der Umsatz ging deutlich zurück - von 984,8 Millionen auf 953,7 Millionen Franken. Dafür verantwortlich war gemäss einer Ringier-Mitteilung vom Donnerstag vor allem der Corona-bedingte Rückgang im Werbemarkt, bei den digitalen Marktplätzen und im Eventbereich, insbesondere im Ticketverkauf.

Corona-Pandemie kostet zwei Jahre

Ringier konnte zwar einen erheblichen Teil des pandemiebedingten Umsatzverlustes durch Sparmassnahmen auffangen. Die Ebitda-Marge sank im vergangenen Jahr trotzdem von 11,6 auf 8,8 Prozent.

«Die Auswirkungen der Corona-Pandemie werden uns bei der Umsetzung unserer ehrgeizigen Transformation rund zwei Jahre kosten», so Ringier-Chef Marc Walder. Sein Ziel ist es, ab 2023 bei allen wichtigen Finanzzahlen wieder auf dem ursprünglich geplanten Vor-Corona-Mittelfristniveau zu sein. (sda/eh)

++Update folgt++