CH Media: Wenn XL nur noch halb so lang ist

von Christian Beck

«+41 XL» ist eine ausgedehnte Version des Reportagemagazins «+41» auf TeleZüri, TeleBärn, Tele M1, Tele 1 und TVO. Im April wurde erstmals eine 60-Minuten-Sendung in der Primetime programmiert (persoenlich.com berichtete). Nun geht «+41 XL» in die nächste Runde. Die zweite Folge beschäftigt sich mit dem Leben von Schweizer Nomaden. Was in der Medienmitteilung vom Donnerstag auffällt: die Dokumentation dauert nur noch 30 Minuten. Aus «extra large» wird sozusagen «large».

Tatsächlich war die erste Folge von «+41 XL» über die unterschiedlichsten Wohnformen stellenweise etwas langatmig. «Durch die angepasste, verkürzte Ausstrahlungsdauer wird das Magazin noch kompakter und mit ineinander gemischten reinen Reportagen der Reportagencharakter noch stärker hervorgehoben», sagt Joël Steiger, Leiter PR Entertainment bei CH Media, auf Anfrage von persoenlich.com. Und noch ein Vorteil habe die verdichtete XL-Version: «Anstelle von einer einmaligen Ausstrahlung wird die Sendung neu in der Stundenschlaufe wiederholt.»

In der zweiten Folge der Dokumentation begleiten die Reporter Roman Wasik, René Birrer und Melanie Finschi eine Jenische, einen Fernfahrer und eine Strassenkünstler-Gruppe – alle mit ihren ganz eigenen Lebensstilen. «+41 XL» wird am Mittwoch, 6. Oktober 2021, um 18.20 Uhr auf den regionalen TV-Sendern TeleZüri, TeleBärn, Tele 1, TVO und um 19.20 Uhr auf Tele M1 ausgestrahlt.