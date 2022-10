Benissimo: Wie SoZ und SoBli das Comeback kommentieren

Am Abend des 15. Oktobers kehrte die SRF-Show «Benissimo» zu ihrem 30-Jahr-Jubiläum einmalig zurück – natürlich mit Beni Thurnheer in der Hauptrolle, dem Moderator und Gesicht der Sendung. Wie haben die Sonntagszeitungen dieses singuläre Comeback kommentiert? Rico Bandle von der SonntasZeitung und Jean-Claude Galli vom SonntagsBlick finden einerseits positive Töne, anderseits auch kritische:

SonntagsBlick:

«Revivals und Fortsetzungen dominieren die aktuelle Film- und TV-Welt. Auch SRF mischt munter mit und lässt Beni Thurnheer gestern zur besten Sendezeit noch einmal zum ‹Benissimo›-Hörer greifen. Diesen Retro-Trend allerdings als Flucht vor der freudlosen Gegenwart zu sehen, wird ihm nicht gerecht. Eher zeigt er die Verunsicherung der Branche. Wenn neue Produktionen immer wieder floppen, wählt man mit dem Griff auf Bewährtes gerne den sicheren Hafen. Die singuläre Neuauflage von ‹Benissimo› dreht das Rad der Zeit natürlich keinen Millimeter zurück ins Quotenparadies. Das oft besungene ‹Lagerfeuer der Nation›, der gemeinsame Fernsehtermin mit der ganzen Familie, hat sich längst in einzelne Glutnester zerschlagen, auch durch den zunehmenden Einfluss der Streamingdienste. Die ‹Benissimo›-Ausgabe 2022 ist höchstens, aber immerhin ein kleines Licht zur Erwärmung unserer Gemüter. Und die versteckte Liebeserklärung an einen Mann, der bisher nie wirklich einen gebührenden Abschied erhielt, obschon er als ‹Beni National› zum Schweizer Kulturgut gehört. (…) Und im Gegensatz zu anderen Showgrössen weiss Beni um seine Endlichkeit. ‹Mich gibt es heute das letzte Mal, versprochen›, scherzte er vorgängig.»

SonntagsZeitung:

«Es ist genauso wie früher. Aber in einem modernen Gewand? Na ja. Modern ist das nicht wirklich, was man am Samstagabend zur besten Sendezeit zu sehen kriegt, wenn man von der jungen Sängerin und Youtube-Star Zoe Wees absieht, die – Zufall oder nicht – bereits beim ‹Wetten dass…?›-Comeback als jugendliches Element eingesetzt worden war. Aber egal. Wer will schon in einer Nostalgie-Sendung Modernes sehen? (…) Thurnheers Telefongespräche mit den potenziellen Gewinnern waren immer das heimliche Herzstück der Sendung. Der Moderator hatte jeweils keine Ahnung, wer am Apparat war, er musste improvisieren – und da war er am besten. Mit seinen 73 Jahren hat er einiges an Schlagfertigkeit verloren, manchmal stockt er etwas, als hätte es ihm die Sprache verschlagen – obschon nun garantiert keine Tessiner mehr am Telefon sind, die kein Deutsch sprechen. (…) Mit seiner sympathischen Art macht er das aber vollkommen wett. (…) Die Sendung ist nicht ganz so spektakulär, wie das ‹Wetten dass…?›-Comeback vor knapp einem Jahr, es fehlt etwas die Spritzigkeit – und doch ist sie äusserst unterhaltsam. Vor allem dank Beni Thurnheer, dessen spitzbübischem Charme man sich immer noch nur schwer entziehen kann.» (tim)