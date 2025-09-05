NZZ: William Kentridge gestaltet Kunstausgabe

Publiziert am 05.09.2025

Der 1955 in Johannesburg geborene Kentridge gilt als einer der bedeutendsten Gegenwartskünstler weltweit und arbeitet in verschiedenen Medien wie Zeichnung, Film, Theater und Performance.

Für die NZZ schuf Kentridge zwei exklusive Editionen, wie der Verlag mitteilt. «Five Heads for Zurich, 1916» zeigt skulpturale Drucke von Dadaisten wie Tristan Tzara, Emmy Hennings und Hugo Ball sowie James Joyce und Wladimir Lenin, die sich 1916 in Zürich aufhielten.







Die zweite Serie «Headlines» umfasst Holzschnitte über NZZ-Reproduktionen vom Februar 1916, dem Monat der Eröffnung des Cabaret Voltaire.