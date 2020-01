Druckerei Somedia: WSJ-Ausgaben für das WEF

Auch dieses Jahr können Manager und Politikerinnen am World Economic Forum (WEF) in Davos die internationale, englischsprachige Tageszeitung «Wall Street Journal» (WSJ) lesen. Das Druckzentrum der Somedia Partner AG in Haag hat vom herausgebenden Dow-Jones-Verlag erneut den Auftrag erhalten, Ausgaben für das WEF zu produzieren. Dies berichtete das St. Galler Tagblatt am Wochenende.

Jede Nacht werden laut Geschäftsführer Urs Zieri rund 125'000 Zeitungen gedruckt. Mit den WSJ-Zeitungen würden diese Woche während vier Tagen jeweils noch etwa 5000 Exemplare hinzukommen, wie er gegenüber der Zeitung sagt. Die Daten würden aus Singapur sowie New York an die Druckerei übermittelt. (wid)