Ab dem 6. August zeigt CH Media für Abonnentinnen und Abonnenten ihrer Bezahlzeitungen die Spiele ausgewählter Vereine der Yapael Promotion League im Live-Stream. Möglich ist dies dank einer Kooperation zwischen CH Media und Ringier Sports, welche neben ihrer Streamingplattform RED eine Sublizenzierung für CH Media ermöglicht, wie es in einer Mitteilung des Unternehmens heisst.

Dieses neue Angebot der Kombination von Meldungen und Hintergrund über alles Relevante aus der Region, der Schweiz und der Welt – in Kombination mit regionalen Fussball-Streams – gibt es so nur mit Abo+.

Berichte und Live-Sport aus der Region für die Region

Von Berichten zur Einstimmung über den Live-Stream am Spieltag bis zu den Highlights und zur Analyse und Besprechung im Nachgang in der Fussball-Show «11 gegen 11»: Fussballbegeisterte Leserinnen und Leser im Einzugsgebiet von CH Media kommen auf ihre Kosten, heisst es in der Mitteilung von CH Media weiter. Wer das Live- Spiel verpasst, kann das komplette Spiel im Nachhinein anschauen.

CH Media zeigt die Spiele der Klubs aus der Promotion League aus der Nordwestschweiz, aus Basel, aus der Zentral- und der Ostschweiz auf den entsprechenden Zeitungsportalen.



Erste Liga X REDFC

Zum ersten Mal in der Geschichte der Ersten Liga können Fussball-Fans auch jedes einzelne Spiel der Promotion League und 1. Liga Classic über die Streamingplattform von Ringier Red.sport livestreamen. Jedes Spiel der Promotion League und 1. Liga Classic ist als Full HD Livestream verfügbar, dazu alle Spiele als Spiel-Highlights, schreibt Ringier in einer Medienmitteilung.

Fans können jedes Promotion-League- und 1. Liga-Classic-Spiel live empfangen, indem sie den neuen RED-Streamingdienst abonnieren, der über Red.sport mit einem Gamepass verfügbar ist. (pd/mj)