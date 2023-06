«La Liberté»: Zeitungen zur Aktiengesellschaft fusioniert

Die Freiburger Mediengruppe Saint-Paul, Herausgeberin der Tageszeitung «La Liberté», fasst ihre Titel in einer einzigen Aktiengesellschaft zusammen. Die Fusion zur Saint-Paul Médias SA tritt am 1. Juli in Kraft. Der digitale Auftritt soll an Bedeutung gewinnen.

Die Zusammenlegung betrifft neben «La Liberté» die Zeitungen «La Gruyère», «La Broye Hebdo» und «Le Messager», wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Fusioniert werden drei Gesellschaften, die bis anhin die verschiedenen Titel herausgaben.

Ausser den Zeitungen wird die neue Unternehmenseinheit den Angaben zu Folge auch die Marketing- und Kommunikationsabteilungen umfassen, die den Werbe- und den Lesermarkt betreuen. Insgesamt geht es um 190 Mitarbeitende.

Man wolle Synergien nutzen und die Zusammenarbeit zwischen den Zeitungen vorantreiben, hiess es im Communiqué. Alle Zeitungen behielten ihre redaktionelle Unabhängigkeit, ihre eigenen Chefredaktionen und eigene Räumlichkeiten.

Rückläufige Werbeerträge

Die Bündelung der Kräfte erlaube die Entwicklung gemeinsamer Projekte, so das Unternehmen. Für ein neues Produktionssystem werde man 1,6 Millionen Franken investieren. Dieses soll es ermöglichen, Inhalte künftig konsequent zuerst auf digitalen Kanälen zu publizieren.

Ab Anfang des nächsten Jahres sollen die vier Zeitungen zudem über neue Websites und neue Apps verfügen. Ab dem 1. Juli erhalten sie eine gemeinsame Online-Redaktion. Sie besteht aus 11 Mitarbeitenden, die sich 8,4 Vollzeitstellen teilen.

Hintergrund der Neuorganisation sind die Auswirkungen der Digitalisierung auf die Medien. Man müsse – zunächst ohne zusätzliche Einnahmen – sehr teure neue Werkzeuge und Arbeitsprozesse entwickeln, zitierte «La Liberté» den Verwaltungsratspräsidenten der Mediengruppe, Martial Pasquier.

Die Werbeerträge sanken gemäss dem Artikel von 16,1 Milionen Franken im Jahr 2019 auf 13,9 Millionen Franken im vergangenen Jahr. Die Neuerungen sollten es erlauben, neue Erträge aus Werbung und dem Verkauf von Abonnementen zu erschliessen. (sda/yk)