SRF Podcasts: «Zivadiliring» ab sofort nicht mehr im Angebot

Drei Frauen um die vierzig besprechen die Widrigkeiten des Alltags, diskutieren die grossen Fragen des Lebens und teilen ihre verrücktesten Erlebnisse – und zwar so, als würde niemand zuhören. Aber es hören tausende, ja zehntausende zu.

Der 2021 lancierte Podcast «Zivadiliring» fand schnell ein treues und grosses Publikum – auch mit Live-Auftritten, etwa im Zürcher Club Kaufleuten oder im kommenden Herbst im ausverkauften Hallenstadion. Der Podcast wurde zu einem der erfolgreichsten Angebote von SRF. Doch nun ist Schluss.

«Für uns ist alles so schnell und überraschend passiert»

Wie am Dienstag Blick zuerst gemeldet hat, zog SRF einigermassen kurzfristig den Stecker. Als die drei Podcast-Macherinnen Gülsha Adilji, Yvonne Eisenring und Maja Zivadinovic ihre an Heiligabend 2024 veröffentlichte Folge aufnahmen, wussten sie offenbar noch nichts von dem Entscheid und konnten sich entsprechend nicht verabschieden. «Für uns ist alles so schnell und überraschend passiert, wir müssen diesen Entscheid zuerst verdauen», schreiben die drei Frauen auf dem Instagram-Profil von Yvonne Eisenring. Wie es mit ihrem Podcast weitergehe, wüssten sie noch nicht.

Doch warum versenkt SRF eines seiner Podcast-Flaggschiffe? «Der Entscheid ist uns nicht leichtgefallen», wird Anita Richner, die zuständige Angebotsverantwortliche in einer Mitteilung von SRF zitiert. Es sei «schade, ein so erfolgreich etabliertes und authentisches Angebot wie ‹Zivadiliring› loszulassen», so Richner weiter. SRF verstehe sich auch als Förderin von innovativen Angebote und unterstütze Angebote, «damit sie sich anschliessend im Markt entfalten können. Bei ‹Zivadiliring› sehen wir ein grosses Marktpotenzial.» Den Grund für den Entscheid und auch für den Zeitpunkt des Entscheids nennt SRF aber nicht.

Über publizistische Leitlinien gestolpert?

Eine Vermutung äussert dazu der Tages-Anzeiger. Den drei Frauen hinter dem Podcast seien die publizistischen Leitlinien zum Verhängnis geworden. Diese besagen unter anderem, dass «werbliche und kommerzielle Auftritte sowie Kampagnenbeteiligung» für alle publizistisch tätigen SRF-Mitarbeitenden ausgeschlossen seien. Nun habe aber Gülsha einen Werbevertrag mit der Swisscom und setzte sich bei den letzten eidgenössischen Wahlen aktiv für die SP ein, schreibt der Tages-Anzeiger.

Ein Erfolgsformat wie «Zivadiliring» kann auch ohne SRF weitermachen. Kaum war die Nachricht von der Einstellung öffentlich geworden, meldete sich bereits Nico Leuenberger von der Agentur Podcastschmiede mit einer klaren Ansage auf LinkedIn: «Was ich auf jeden Fall weiss: Der Podcast wird weitergehen. Der Podcast muss weitergehen. Unser Studio ist jedenfalls immer für euch offen.» Und weiter: «Die Gespräche laufen.»