Tamedia: Zürichsee-Zeitung zieht nach Zürich um

Publiziert am 26.11.2025

Es werde ab Februar 2026 ein neues Ressort Zürich und Zürichsee geben, bestätigte ein Sprecher von Tamedia am Mittwoch dem «Regionaljournal Zürich und Schaffhausen» von SRF. Demnach sei es der Redaktion mit den vorhandenen Ressourcen nicht mehr möglich gewesen, beispielsweise politische Berichterstattung an den Abenden abzudecken.

Dem neuen Ressort soll wieder eine bessere Abdeckung möglich sein, sagte der Sprecher. Tamedia sei interessiert an einer umfassenden Berichterstattung aus allen Bereichen.

Stammsitz schon 2016 verlassen

Bereits bekannt war, dass Tamedia die Redaktionsräumlichkeiten in Wädenswil auf Sommer 2026 gekündigt hatte. Die Option, in den Stamm-Bezirken Meilen und Horgen neue Büros zu suchen, wurde nun verworfen. Ob der Umzug Auswirkungen auf den Personalbestand haben wird, ist noch offen.

Die Zürichsee-Zeitung zieht damit in die einzige Zürcher Gemeinde am See, über die sie nicht berichtet. 2016 war sie von ihrem Stammsitz in Stäfa nach Wädenswil gezogen. Damals berichtete die Seezeitung auch noch mit einer eigenen Regionalredaktion über Rapperswil-Jona SG und Umgebung. Erst 2014 waren die beiden Regionalredaktionen Horgen und Obersee in Stäfa zur Redaktion Meilen gestossen. Tamedia hatte die Zeitung 2010 gekauft. (sda/spo)