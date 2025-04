Annabelle: Zwei neue Kolumnisten im «Sandwich»

Publiziert am 03.04.2025

Die Zeitschrift Annabelle stärkt ihre Expertise für Lifestyle und verpflichtet zwei neue Kolumnistinnen: In «Sandwich» schreiben Michèle Roten und Claudia Senn abwechselnd über Themen, die einen in der Mitte des Lebens – eingeklemmt zwischen Jugend und Alter – umtreiben.

Vier Jahre nach dem Relaunch erscheint Annabelle am Freitag in neuem Look, mit frischer Typografie und einem für jede Ausgabe eigenen Farbkonzept. Auch der digitale Auftritt von Annabelle wurde überarbeitet, wie der Verlag Medienart mitteilte. Für das grafische Makeover ist erneut Art Director Bobi Bazooka verantwortlich, es entstand in enger Zusammenarbeit mit Annabelle Creative Director Nathalie De Geyter.

Die Mischung aus gesellschaftspolitischen Reportagen und Interviews, Kommentaren und Mode- und Reportagefotografie wird um eine neue Lifestyle-Rubrik und eine Kolumne erweitert.

Themen für die Jahre zwischen «alt» und «jung»

Die Jahre im «Sandwich», wenn man noch nicht alt und nicht mehr jung ist, sind in den Fokus der öffentlichen Debatte gerückt. In der neuen Kolumne stellen Michèle Roten und Claudia Senn der Rede von Midlife-Crisis und den besten Lebensjahren ihre Alltagsbeobachtungen entgegen. Die Kolumne wird illustriert von Art Director Bobi Bazooka.

Michèle Roten ist langjährige Annabelle- Produzentin, Autorin und Besitzerin dreier Secondhandstores. Claudia Senn war viele Jahre Redaktorin bei Annabelle, heute ist sie beim Magazin Zeitlupe und als freie Autorin tätig. Für Annabelle hat sie wiederholt über ihren Umgang mit Schicksalsschlägen geschrieben.

Neu präsentiert die Lifestyle-Redaktion in jeder Ausgabe ihre Favoriten aus Mode, Beauty, Wohnen, Schmuck und der Welt der Uhren. Auf je einer Doppelseite decken die Experten und Expetinnen Trends auf, empfehlen Entdeckungen und neu aufgelegte Klassiker. (pd/awe)