Radio SRF: Zwei neue Stimmen für SRF 3

Während des Mutterschaftsurlaubs von SRF 3-Moderatorin Anic Lautenschlager sind auf Radio SRF 3 zwei neue Stimmen zu hören: Joana Mauch und Mathias Schenk. Die 29-jährige Appenzellerin überzeuge durch frisches Auftreten und Stilsicherheit am Mikrofon, und moderiert bei SRF 3 ab Oktober 2020, befristet bis Ende Jahr, hauptsächlich die Vormittagssendung, heisst es in der Mitteilung dazu. Mauch war bereits bei SRF Virus zu hören und zu sehen, nebst ihrem Engagement bei SRF 3 moderiert sie weiterhin die «SRF Kinder-News».

Im Januar 2021 stösst Mathias Schenk neu zu SRF 3. Der hauptberufliche Lehrer aus Biel ist Radioneuling. Als Sänger der Bieler Band «Death by Chocolate» verfüge er über Bühnenerfahrung, Mikrofonkompetenz und kenne sich in der Schweizer Musikszene bestens aus, heisst es. Der 33-Jährige verfüge zudem über ein sehr angenehmes Timbre, welches seinen Berner Seeländer Dialekt am Sender bestens zur Geltung bringen würde.

Alexander Blunschi, publizistischer Co-Leiter von Radio SRF 3: «Wir freuen uns, zwei neuen Radiostimmen eine Chance am SRF 3-Mikrofon zu geben, und hoffen, Joana und Mathias so auch neue Türen öffnen zu können. Dass es teilweise wilde Ritte werden und die beiden in grosse Fusstapfen treten, ist uns bewusst. Genau das macht den Reiz dieser beiden Engagements aus.» Anic Lautenschlager kehrt im Frühling 2021 mit einem reduzierten Pensum zu Radio SRF 3 zurück. (pd/wid)