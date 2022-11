Denner: 2023 gibt es mehr Lohn

Denner erhöht für 2023 die Lohnsumme um insgesamt 2,3 Prozent, um die Auswirkungen der Teuerung abzuschwächen. Verkauf- und Logistikmitarbeitende profitieren mit 2,4 Prozent überproportional. In der Verwaltung werden die Löhne um 2 Prozent erhöht, wovon ein Prozent strukturell und ein Prozent individuell entrichtet werden, wie es in einer Mitteilung heisst.



Im Verkauf und in der Logistik wird der Mindestlohn sowohl für Ungelernte als auch für Mitarbeitende mit Berufsausbildung erneut angehoben. In den vergangenen zehn Jahren seien die Mindestlöhne um insgesamt 9 Prozent gestiegen und 2500 neue Arbeitsstellen geschaffen worden, heisst es schliesslich. (pd/mj)