ZHAW: Alice Delorme Benites folgt auf Daniel Perrin

Publiziert am 04.02.2026

Der Fachhochschulrat hat Alice Delorme Benites zur neuen Leiterin des Departements Angewandte Linguistik der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) ernannt. Sie wird ihr Amt am 1. November 2026 antreten und Daniel Perrin ablösen, der das Departement seit 2017 geleitet hat und Ende Oktober ordentlich pensioniert wird, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch.

Delorme Benites ist seit 2013 am Institut für Mehrsprachige Kommunikation der ZHAW tätig. Nach mehrjähriger Berufserfahrung als freiberufliche Übersetzerin sowie als wissenschaftliche Mitarbeiterin an verschiedenen Hochschulen begann sie ihre Laufbahn an der ZHAW als Dozentin. Ab 2018 wirkte sie als stellvertretende Leiterin des Bereichs «Didaktik Innovation». Im Jahr 2022 wurde sie zur Professorin für Mensch-Maschine-Kommunikation ernannt und übernahm kurz darauf die Leitung des Instituts für Mehrsprachige Kommunikation. Seit 2024 ist sie zudem stellvertretende Direktorin des Departements Angewandte Linguistik.

Die neue Departementsleiterin absolvierte 2003 einen Master in Angewandten Fremdsprachen an der Université Lumière in Lyon und promovierte 2011 an der Universität Siegen im Bereich Deutsch als Fremdsprache. Zudem verfügt sie über umfassende Weiterbildungen im Bereich Führung und Management im Hochschulwesen.

Daniel Perrin, der scheidende Departementsleiter, formulierte im Juli 2025 im Gespräch mit persoenlich.com die Herausforderungen für seine Nachfolge: «In der Gegenwart total präsent sein, aber die Zukunft vorwegnehmen. Das muss man können. Das Visionäre wird auch in Zukunft gebraucht.»

Das Departement Angewandte Linguistik der ZHAW in Winterthur umfasst drei Hauptinstitute, die Forschung und Lehre in Sprache, Medien und Kommunikation bündeln: Das IAM (Institut für Angewandte Medienwissenschaft), das ILC (Institute of Language Competence) und das IMK (Institut für Mehrsprachige Kommunikation). Zudem ergänzen spezialisierte Labs die Struktur. Das Departement ist das einzige linguistische Fachdepartement an einer Schweizer Fachhochschule und eines der grössten in Europa. Es beschäftigt 204 Mitarbeitende und zählt 891 Studierende (Stand 2025). (pd/cbe)