PPR Media Relations: Alice Rohrer startet als PR-Consultant

Das Team der PPR Media Relations AG erhält mit Alice Rohrer eine neue Mitarbeiterin. Als PR-Consultant folgt sie auf Florian Roost, der sich beruflich neu orientiert, wie es in einer Mitteilung heisst.

Rohrer ist seit Ende Oktober im Team der PPR Media Relations als PR-Consultant tätig. In dieser Position übernimmt sie als Schnittstelle zwischen Agentur, Kunden, Medienschaffenden, Bloggern, Influencer, Fotografen und VJs jegliche Public-Relations-Belange. Nach ihrem Medien- und Kommunikationsstudium an der Universität Zürich arbeitete Rohrer während viereinhalb Jahren bei Estée Lauder in den Abteilungen Public Relations, Marketing und Digital. Mit ihrer breitgefächerten Erfahrung in der Öffentlichkeitsarbeit und im Social-Media-Management stärke sie die Kompetenzen der PPR Media Relations in den Bereichen klassische PR, Influencer Relations und visuelle PR, heisst es weiter.

PPR Media Relations ist eine PR-Agentur und ein Tochterunternehmen von Keystone-SDA. (pd/cbe)