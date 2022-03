Der Basler Energieversorger IWB verteilt viermal jährlich ein Magazin an die Haushalte in seinem Marktgebiet, bisher unter dem Titel «Energie & Wasser». Das Heft wurde nun an neue Vorgaben des Corporate Designs angepasst und erscheint unter dem Titel «E hoch 2», um dem breiteren Leistungsspektrum des Unternehmens besser gerecht zu werden, wie es in einer Mitteilung heisst.

Das E steht für «erneuerbare Energie», die hochgestellte Ziffer 2 soll das grosse Potenzial von IWB zeigen – in Anlehnung an Einsteins berühmte Gleichung. Das Magazinkonzept setzt nun vermehrt auf Storytelling und Edutainment. Jede Ausgabe hat ein Hauptthema, das in der Dramaturgie stärker gewichtet wird. Die Gestaltung im neuen Design folgt einer Schärfung der journalistischen Formate mit unterschiedlichen Text- und Bildanteilen, um die Inhalte zugänglicher zu machen und die Lesefreundlichkeit zu optimieren.