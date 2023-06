Aussenwerbung: Aus Neo Advertising und Clear Channel wird Goldbach Neo

Der neue Name stelle einerseits einen Bezug her zur gut etablierten Marke von Neo Advertising und bezeichne auf der anderen Seite die Zugehörigkeit zur Vermarkterin Goldbach, schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung.

Die Geschäftsleitung besteht per 1. Juli 2023 aus den bisherigen Mitgliedern der Clear Channel Schweiz unter CEO Christoph Marty. Für Sales und Marketing bleibt Diego Quintarelli verantwortlich. Technologie, Development und Operations liegen bei Rob Furger. Für Finanzen, Controlling und HR trägt Tom Gibbings die Verantwortung.

Erweiterte Geschäftsleitung

Durch die strategische Relevanz der Verträge mit der Stadt, dem öffentlichen Verkehr und des Flughafens in Genf wird eine erweiterte Geschäftsleitung gebildet mit Florian Maas, als Directeur Suisse Romande und Tessin und David Auer, welcher die Transformation und Spezialprojekte verantwortet.

Christian Vaglio-Giors wechselt in den Verwaltungsrat und übernimmt die Rolle als Berater von Christoph Marty.

Die Rechte am Namen Clear Channel sind mit dem Verkauf an die TX Group/Goldbach erloschen. Entsprechend wird per 27. Juni 2023 aus Clear Channel Schweiz AG die Goldbach Neo OOH AG. Die Zusammenführung der Neo Advertising AG in die Goldbach Neo OOH AG erfolgt Ende September 2023. Ab diesem Zeitpunkt und pünktlich zur Buchungseröffnung kann das gesamte Inventar der bisherigen Firmen unter Goldbach Neo für 2024 gebucht werden.

«Gemeinsame Zukunft planen»

«Mit Goldbach Neo können wir behalten, was bereits erfolgreich am Markt etabliert ist und gleichzeitig eine erfolgreiche, gemeinsame Zukunft planen», wird CEO Christoph Marty in der Medienmitteilung zitiert. (pd/nil)