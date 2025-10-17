Publiziert am 17.10.2025

Das Insolvenzverfahren hat die Berliner Niederlassung von Foundry Anfang Oktober eingeleitet, berichtet das deutsche Fachportal Campaign. Dort waren zuletzt zehn Mitarbeitende tätig.

«Foundry richtet sich neu aus», wie Sacha Moser, Founder & CEO der Foundry Group AG, gegenüber persoenlich.com bestätigt. «Kleinere, agile Teams, internationale Vernetzung und der Einsatz von KI prägen unser Modell. Die Foundry Group AG in der Schweiz bleibt stabil und wird künftig noch stärker als strategischer Hub für die DACH-Region agieren.»

Unklar ist, ob es künftig weiterhin eine physische Präsenz in Deutschland geben wird, schreibt Campaign weiter. Die Agentur lässt verlauten, dass «im Rahmen der laufenden Strukturprüfung derzeit alle Optionen bewertet werden - einschliesslich unterschiedlicher Formen lokaler Präsenz oder Kooperationen mit bestehenden Partner:innen.» (spo)