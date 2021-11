Wemf MA Strategy 2021: Brands haben Erfolg mit Social Media-Kanälen

Immer mehr Unternehmen verbreiten Inhalte über Soziale Medien. Die Intermediastudie MA Strategy 2021 belegt, dass diese Strategie aufgehen kann. 9,6 Prozent der Schweizer Bevölkerung haben Interesse, Marken bzw. Unternehmen in sozialen Netzwerken zu folgen, wie es in einer Mitteilung heisst. Diese Personen sind mehrheitlich unter 35 Jahre alt und besonders häufig in der Zielgruppe der 14- bis 19-Jährigen zu finden.

Sie sind auffallend oft auf Social-Media-Plattformen unterwegs, vor allem auf TikTok, Snapchat, Twitch und Instagram. Daneben nutzen sie überdurchschnittlich Webangebote mit Konsumenteninformationen oder Online-Newsportale. Aber auch klassische Medien erreichen diese jungen Social media-affinen Menschen. So würden sie beispielsweise überdurchschnittlich gerne Frauen- und Peoplepresse lesen und h oft private Radiosender hören. Typisch für diese Zielgruppe sei ebenfalls, dass sie regelmässig mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sei. Werbung in Tram und Bus finde daher bei ihr eine besonders hohe Beachtung.

Eine Auswertung nach Sprachregionen zeigt Unterschiede, wie es weiter heisst. Im Gegensatz zu den Deutschschweizern bekunden Personen aus dem Tessin und aus der Westschweiz überdurchschnittlich oft Interesse, Marken und Unternehmen auf Social Media zu folgen.

MA Strategy mit drei Neuerungen

Die Daten finden sich in der MA Strategy 2021. Die nationale Intermediastudie ermöglicht die systematische Analyse und Bewertung von Mediastrategien und die Planung des optimalen Mediamixes. Sie verknüpft soziodemografische Informationen und Konsumdaten mit Mediennutzungsdaten. Neu weist die etablierte Studie Daten zur Nutzung von Social-Media-Kanälen aus und macht Konsummerkmale auch von Webangeboten auswertbar, wie es weiter heisst. Mit der Ausweisung des engeren Public-Transport-Nutzerkreises von Livesystems wurden ausserdem die Informationen zur Gattung der Verkehrsmittelwerbung ausgebaut. Daneben weist die Studie weiterhin Daten zu Presse, Kino, Fernsehen, Radio, Out-of-Home, Direct Mail und Adressverzeichnissen aus. Damit bleibt sie laut eigenen Angaben die «umfassendste Intermediastudie der Schweiz». Die diesjährige Ausgabe wurde am 3. November 2021 publiziert. (pd/tim)