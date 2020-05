Women in Business: Brigitte Selden wird Chefredaktorin

Women in Business, die Community für Frauen in führenden Positionen in der Schweiz, richtet sich strategisch neu aus. In Zukunft will man sich noch weiter auf die crossmediale Verknüpfung der bestehenden Kanäle fokussieren, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag.

«Unser Ziel ist es, die Community weiter zu stärken – und zwar mit den richtigen Themen und den richtigen Massnahmen zum richtigen Zeitpunkt. Dazu gehört es, die Aktivitäten noch mehr miteinander zu verzahnen und den Wissens- und Informationsaustausch der Community-Mitglieder neben den persönlichen Kontaktpunkten auch über digitale Kanäle zu intensivieren», erklärt Daniel Kaczynski, CEO und Verwaltungsratspräsident der Swisscontent AG, der Muttergesellschaft von Women in Business.

Zu den etablierten Kanälen gehören das Magazin «Women in Business» als Ankermedium (inklusive der jährlichen EXTRA Ausgabe «TOP100 erfolgreichsten Frauen»), das Webportal womeninbusiness.ch, ein Newsletter und verschiedene Social-Media-Aktivitäten sowie die Talkreihe «Women's Talks», der Anlass «Women of the Year», Veranstaltungen am Point of Sale, Workshops, «Women's Travel» und der exklusive «TOP100 Circle».

Als Geschäftsbereich der Kommunikations- und Marketingagentur Swisscontent AG, verfüge Women in Business über ideale Voraussetzungen, um die genannten Ziele zu erreichen. In Zukunft werde das Team mit seiner Geschäftsführerin Christine Lesnik auf das journalistische und digitale Know-how des Mutterhauses zurückgreifen, welches verstärkt in die Community investieren wird.

Redaktion unter neuer Leitung

Im Zuge der Neuausrichtung hat sich die bisherige Chefredaktorin Irene M. Wrabel dazu entschieden, sich in Zukunft mit ihrer Firma Punktwrabel Kommunikation anderen Mandaten zu widmen. Ihre Aufgabe wird ein Redaktionsteam unter der Leitung von Brigitte Selden übernehmen. Selden verfügt über breite und langjährige Erfahrung. Die promovierte Kunsthistorikerin und ausgebildete Journalistin war rund 20 Jahre lang für verschiedene Schweizer Medien tätig, unter anderem viele Jahre lang für die Neue Zürcher Zeitung. Neben dem Ressort Zürich arbeitete sie für das Inlandsressort und das Feuilleton. Ihre Schwerpunktthemen waren Architektur, Design und Städtebau.

Bevor sie zu Swisscontent stiess, war sie als Autorin an verschiedenen Buchpublikationen beteiligt. Zuletzt fungierte sie als Editorin und Social Media Managerin in der Konzern- und Marketingkommunikation bei Geberit International.

Investitionen in die Community

«Bereits die Mai-Ausgabe von Women in Business produzieren wir unter der Ägide von Brigitte Selden. Ebenfalls im Mai wird unser Newsletter in einem neuen Gewand erscheinen. Auch die Internetseite unterziehen wir einem strukturellen Soft-Relaunch. Desweiteren entwickeln wir neue digitale Formate, die neben den physischen Events, Dialog- und Austauschmöglichkeiten für die Community-Mitglieder bieten», wird Christine Lesnik, Managing Director Communities und Women in Business in der Mitteilung zitiert.

So werde Anfang Juni unter dem Namen «Women in Business Live Talk» eine digitale Anlassreihe lanciert. Im Fokus aller Aktivitäten würde die journalistische Qualität mit einem für die Zielgruppe relevanten Themenspektrum und einem grossen Informations- und Unterhaltungswert sowie der Ausbau der digitalen Kanäle stehen. (pd/wid)