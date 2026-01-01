Neujahrsansprache: Bundespräsident verschiebt Auftritt und spricht Beileid aus

Bundespräsident Guy Parmelin hat den Familien der Opfer und den Verletzten der Brandkatastrophe von Crans-Montana sein tiefes Beileid ausgesprochen. Seine Gedanken seien bei ihnen, schrieb er auf dem Kurznachrichtendienst X.
«Was ein Moment der Freude sein sollte, verwandelte sich in der Nacht in Crans-Montana in Trauer, die die ganze Schweiz und das Ausland betrifft», hiess es weiter. Der Bundesrat habe die «Tragödie mit tiefer Bestürzung zur Kenntnis genommen».
Zuvor hatte Parmelins Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) in einer E-Mail bekanntgegeben, die traditionelle Neujahrsansprache des Bundespräsidenten zu verschieben. Die Rede wird jeweils von den SRG-Programmen ausgestrahlt. (sda/nil)