Neujahrsansprache

Bundespräsident verschiebt Auftritt und spricht Beileid aus

Bundespräsident Guy Parmelin hat seine für Donnerstagmittag geplante Neujahrsansprache verschoben. Er tut dies aus Respekt vor dem Leid und der Trauer der Familien der Opfer der schweren Explosion in Crans-Montana VS.

Bundespräsident Guy Parmelin in einer Aufnahme vom 22. Dezember 2025. (Bild: Keystone/Peter Schneider)