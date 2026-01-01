01.01.2026

Neujahrsansprache

Bundespräsident verschiebt Auftritt und spricht Beileid aus

Bundespräsident Guy Parmelin hat seine für Donnerstagmittag geplante Neujahrsansprache verschoben. Er tut dies aus Respekt vor dem Leid und der Trauer der Familien der Opfer der schweren Explosion in Crans-Montana VS.
Neujahrsansprache: Bundespräsident verschiebt Auftritt und spricht Beileid aus
Bundespräsident Guy Parmelin in einer Aufnahme vom 22. Dezember 2025. (Bild: Keystone/Peter Schneider)
Publiziert am 01.01.2026

Bundespräsident Guy Parmelin hat den Familien der Opfer und den Verletzten der Brandkatastrophe von Crans-Montana sein tiefes Beileid ausgesprochen. Seine Gedanken seien bei ihnen, schrieb er auf dem Kurznachrichtendienst X.

«Was ein Moment der Freude sein sollte, verwandelte sich in der Nacht in Crans-Montana in Trauer, die die ganze Schweiz und das Ausland betrifft», hiess es weiter. Der Bundesrat habe die «Tragödie mit tiefer Bestürzung zur Kenntnis genommen».

Zuvor hatte Parmelins Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) in einer E-Mail bekanntgegeben, die traditionelle Neujahrsansprache des Bundespräsidenten zu verschieben. Die Rede wird jeweils von den SRG-Programmen ausgestrahlt. (sda/nil)


Kommentar wird gesendet...

KOMMENTARE