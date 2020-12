Landeskommunikation: Bundesrat legt Schwerpunkt fest

Der Bundesrat hat die Strategie der Landeskommunikaiton für die kommenden vier Jahre verabschiedet. Ziel sei es, die Wahrnehmung der Schweiz im Ausland zu fördern und dazu beizutragen, dass die Schweiz ihre Interessen bestmöglich wahren könne, teilte der Bundesrat am Freitag mit.

Vor dem Hintergrund der Auswirkungen der Covid-19-Pandemie werde insbesondere die Sichtbarkeit der Schweizer Wirtschaft mit geeigneten Kommunikations- und Netzwerkplattformen verstärkt, hiess es.

Ein differenziertes und positives Image sei ein wichtiges Instrument im internationalen Standortwettbewerb. Die Landeskommunikation diene dazu, die Wahrnehmung der Schweiz im Ausland aktiv mitzuprägen.

Die Landeskommunikation richtet sich in den kommenden Jahren auf fünf thematische Prioritäten aus, die in den inhaltlichen Schwerpunkten der Aussenpolitischen Strategie 2020 bis 2023 verankert sind: Innovation, Wirtschaft, Beziehungen Schweiz-Europa, Finanzplatz Schweiz und Nachhaltigkeit.

Die Zusammenarbeit mit Sponsoren wird durch neu ausgearbeitete EDA-Richtlinien begleitet und vereinheitlicht. Diese gelten ab 2021 an der Zentrale in Bern, im gesamten Aussennetz und anlässlich der Teilnahme der Schweiz an internationalen Grossveranstaltungen. In der Vergangenheit hatten etwa die Zusammenarbeit des Aussendepartements mit einem Tabakproduzenten für Schlagzeilen gesorgt. (sda/cbe)