Allink: Authentischer Japan-Vibe für Zürich

Publiziert am 18.11.2025

Die Zürcher Brandingagentur Allink hat den Marktauftritt von Sappo Ramen & Tsukemen entwickelt, das im Frühling 2025 an der Josefstrasse im Kreis 5 eröffnete. Das Restaurant von Sophie Nham und Christopher Williner bringt authentische Ramen-Kultur aus dem japanischen Norden nach Zürich. Die beiden Gastronomen betreiben bereits Gyoza Yokocho und Tokyo Tapas im gleichen Quartier.

Allink begleitete das Projekt vom Naming bis zum Interior Design und positionierte Sappo «plakativ, urban und voller Charakter» im Marktumfeld der Zürcher Gastroszene, wie es in einer Mitteilung heisst. Das Gründerpaar wurde als charmante Comic-Illustration ins Zentrum der Marke gesetzt. Die Bildwelt kombiniert nächtliche Street-Photography mit atmosphärischen Food-Stills und Slowmotion-Clips aus der Küche. Das Branding greift die Neonschild-Ästhetik japanischer Innenstädte auf, die Farbwahl zitiert bewusst die Ramen-Kultur Japans.

«Wir wollten den echten Geschmack und Vibe aus Sapporos Strassenküchen nach Zürich bringen», wird Gründerin Sophie Nham zitiert. «Allink hat uns vom Naming bis zum Interior Design unterstützt und unsere Markenidentität perfekt auf den Punkt gebracht». Die reduzierte Website führt intuitiv aufs Menü und verbindet Storytelling mit Design. Auf Social Media sorgt ein kuratierter Instagram-Feed für Kontinuität.

Der Instagram-Account des Restaurants zählt zwei Monate nach der Eröffnung über 1000 Follower. Vor dem Lokal an der Josefstrasse 140 bilden sich täglich Schlangen, die Fanbase feiert das Restaurant aktiv in ihren Stories. (pd/cbe)