Bühler & Bühler/Nerves: «Dekadance» zum zehnjährigen Jubiläum

Bühler & Bühler hat letzten Freitag das zehnjährige Bestehen gefeiert. Anlässlich des Jubiläums enthüllte die Agentur aus dem Zürcher Kreis 5 ihr neues Branding in Zusammenarbeit mit Nerves und kommunizierte namhaften Zuwachs im Portfolio, wie es in einer Mitteilung heisst.

Unter dem Titel «Dekadance» hat Bühler & Bühler letzten Freitag den zehnten Geburtstag im Zürcher Club Labor5 mit rund 150 Gästen zelebriert. «Ich hätte mir die heutige Situation vor zehn Jahren nicht schöner vorstellen können», erläutert Mitgründer und CEO Raphael Bühler. «Wir arbeiten jeden Tag mit Hingabe und Freude. Und so wollten wir auch das Jubiläum verbringen: Tanzen auf eine ganze Dekade.»

Das Gründungs-Duo Doris und Raphael Bühler enthüllte gemäss Mitteilung am Freitagabend das neue Agentur-Branding. Der Zeitpunkt war bewusst gewählt: «Nach zehn bewährten Jahren schenkten wir unserem Auftritt einen frischen Anstrich», so Mitinhaberin und Kreativchefin Doris Bühler. Auch wenn die Agentur selbst zahlreiche Branding-Aufträge umsetzt, hat sie sich dazu externe Unterstützung geholt. «Für sich etwas zu gestalten ist ein anderes Kapitel, der Aussenblick fehlt», begründet Doris Bühler.

Die Zürcher Agentur Nerves entwickelte ein Konzept, welches die Philosophie und Werte von Bühler & Bühler visuell auf den Punkt bringen will, wie es weiter heisst. «Wir stellen nicht uns, sondern die Kundschaft und die Mitarbeitenden ins Zentrum – unsere eigentlichen Lebensadern», so Bühler & Bühler. Das Branding sei deshalb offen gehalten und involviert je nach Kontext die angesprochenen Personen und Firmen, zum Beispiel «Bühler & Joséphine», «Bühler & Brezelkönig» oder «Bühler & Swisscom». So steht der Auftritt bei jeder Interaktion für das Miteinander.

Bühler & Bühler zum Design: «Die klare, einfache Designsprache entspricht uns ebenfalls. Nichts, was ablenkt. Focus, Baby!» Die beiden Kreise symbolisieren zwei aneinanderhängende Buchstaben «B» – seitenrichtig und gespiegelt. Die neue Website dazu ging am Montag online.

Mit dem Jubiläum verkündete Bühler & Bühler laut Mitteilung auch Zuwachs im Portfolio, unter anderem Firmen und Projekte wie Viseca Payment Services und die Gesundheitsinitiative der CSS mit ihrem Bonusprogramm Active365. «Diese Unternehmen vertrauen unserer Expertise im Dialogmarketing – ohne Zweifel eine der Stärken von Bühler & Bühler. Nicht nur in dieser Disziplin wird unser Team jeden Tag noch besser. Und die Motivation ist dieselbe wie am ersten Tag. So wachsen wir, weil wir gute Arbeit leisten und nicht des Wachstums willen», ist Raphael Bühler überzeugt. (pd/yk)