Straub & Straub: Deutsche Agentur eröffnet Büro in Zürich

Publiziert am 04.03.2026

Die deutsche Kommunikationsagentur Straub & Straub weitet ihre Tätigkeit auf die Schweiz aus und eröffnet eine Präsenz in Zürich, teilt sie am Mittwoch mit. Das inhabergeführte Unternehmen mit Sitz in Hamburg sowie weiteren Standorten in Hannover und Stuttgart ist nach eigenen Angaben auf strategische Kommunikation in komplexen Themenfeldern spezialisiert, insbesondere in den Bereichen Energie, Infrastruktur und Transformation.

Die Agentur berät Unternehmen, öffentliche Institutionen und Organisationen bei Kommunikationsaufgaben im Zusammenhang mit Transformationsprozessen, regulatorischen Veränderungen und Infrastrukturvorhaben. Zu den bisherigen Referenzkunden zählen unter anderen der Hamburg Airport, die Stadtwerke Reutlingen sowie die DAK-Gesundheit.

Als Grund für den Schritt in die Schweiz nennen die Geschäftsführer Tina und Rüdiger Straub eine zunehmende Nachfrage aus dem Schweizer Markt. «In den vergangenen Monaten haben sich Gespräche und Projekte deutlich verdichtet. Mit der Präsenz in Zürich schaffen wir organisatorische Nähe und einen festen Anlaufpunkt vor Ort», werden die beiden zitiert. Die Agentur besteht seit über 20 Jahren und beschäftigt ein Team aus Kommunikationsspezialisten, das nach eigenen Angaben eng mit Vorständen und Geschäftsleitungen zusammenarbeitet. (pd/spo)