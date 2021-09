Entgegen der Branchenpraxis und getreu dem «Mukainada»-Geist (Herausforderer) der Marke bietet die Mazda Schweizer Autofahrern ein echtes digitales Schaufenster, in dem Meinungen, Testimonials um die Marke willkommen geheissen werden. So heisst es in einer Mitteilung vom Sonntag.

Diese Initiative steht im Einklang mit der neuen Strategie von Mazda (Suisse) SA, Human Centricity, die ihre Nutzer nun auch in den Mittelpunkt ihres Kommunikationsökosystems stellt.

Eine Premiere für einen Autohersteller in der Schweiz. «Während Automarken in der Regel eine relativ identische Kommunikation entwickeln oder Persönlichkeiten als Botschafter gewinnen, wollte Mazda Suisse durch eine authentischere und Nutzer-nähere Positionierung unter Beweis stellen», sagt Katarina Loksa, Marketing Direktorin, Mazda Switzerland.

Mazda ist auch stolz darauf, der erste Autohersteller der Nation zu sein, der seinen Benutzern wirklich eine Stimme gibt und ihre Rezension ohne Vorwand einreicht. Diese von Team Cosmo produzierte Kampagne für Mazda Suisse wird in nationalen Medien zu sehen sein.(pd/lol)