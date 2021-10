Die Kotierung von On an der New Yorker Börse prägte Mitte September die Schlagzeilen (persoenlich.com berichtete). Ein entscheidender Faktor für einen erfolgreichen Börsengang sei die Kommunikation, wie es in einer Mitteilung heisst. Bei den meisten Börsengängen an der Wallstreet sei ein Film, der einen tiefen Einblick in ein Unternehmen erlaubt, ein zentrales Instrument. Neben Fakten und Zahlen stehen besonders auch Purpose, Kultur und Werte im Fokus: Weiche Faktoren, die für On und seine Wachstumsgeschichte zentral sind.

Seed hat die halbstündige Dokumentation in enger Zusammenarbeit mit On entwickelt und realisiert, wie es weiter heisst. Neben mehrtägigen Aufnahmen in der Schweiz begleitete die Agentur weitere Dreharbeiten in Portland (USA) und in Shanghai, pandemiebedingt aus der Ferne. Für den Schnitt des Films konnte Seed neben den eigenen Aufnahmen auf eine reichhaltige Auswahl an bestehendem Filmmaterial zurückgreifen.

Prioritär wurde der Film auf Investorenplattformen in den Tagen zwischen Bekanntgabe des Börsengangs und dem ersten Handelstag gezeigt. Alex Griffin, Head of Global Marketing bei On, lässt sich wie folgt zitieren: «Der IPO-Film bringt On auf den Punkt. Er funktioniert nicht nur als Investment Case, sondern vermittelt auch die Mission und den Geist des On-Teams auf überzeugende Weise.» Die Regie verantwortete Fabian Weber, der auch die Kamera führte.

Verantwortlich bei On: David Allemann (Co-Founder), Alex Griffin (Head of Global Marketing), Ann Sterner (Head of Global Marketing Operations), Mike Stuart (Copy Lead, Author), Alexia Vitasse (Inhouse Line Producer), Capri Wu (Head of Marketing China), Ashley Gorze (Office Coordinator North America); Verantwortlich bei Seed Audio-Visual Communication AG: Fabian Weber (Regie, Kamera), Marietta Mügge (Konzept, Interviews), Ben Steeper (Kamera Portland), Fang Xiaohua (Kamera Shanghai), Oliver Don (Editor), Patrice Gerber (Motion Design), Matthias Müller (Komposition, Sound Design, Tonmischung), Bastian Hertel (Aufnahmeleitung), Bettina Frymerman (Produktionsleitung), Felix Courvoisier (Produzent). (pd/tim)