Saxo Bank: Doris Hofer übernimmt PR und Social Media

Publiziert am 09.04.2026

Doris Hofer wird bei der Saxo Bank gleichzeitig als Local PR and Communications Manager sowie als Organic Social Media and Marketing Content Producer tätig sein. Sie verantwortet die Entwicklung und Umsetzung lokaler PR- und Social-Media-Strategien in Abstimmung mit der globalen Ausrichtung des Unternehmens, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die gebürtige Bernerin studierte Kommunikationswissenschaften an der Universität Zürich und erwarb den eidgenössischen Fachausweis als PR-Fachfrau an der KV Business School. Internationale Aufmerksamkeit erlangte sie durch einen Blog zum Thema gesunder Lebensstil, den sie via Social Media laut eigenen Angaben zur grössten Fitnessplattform der Türkei ausbaute. Mit knapp einer Million Follower wurde sie vom SRF als Pionierin für ausserordentliche Leistungen im Ausland porträtiert. Unter ihrer Eigenmarke «Squatgirl» publizierte sie drei Bücher, lancierte eine App mit 140'000 Downloads und produzierte Inhalte für Hürriyet TV, den «Mamablog» des Tages-Anzeigers sowie den Visana-Gesundheitsblog.

2024 kehrte Hofer schrittweise in die Schweiz zurück. Zunächst war sie als Senior Consultant Influencer & Social Media bei Contcept Communications tätig, danach beim Technologieunternehmen Janzz (persoenlich.com berichtete).

Die Saxo Bank, ursprünglich eine dänische Online-Finanz- und Investitionsplattform, ist seit Jahren auf dem Schweizer Markt präsent. Nachdem die Bank J. Safra Sarasin kürzlich 70 Prozent der Anteile erworben hat, baut das Unternehmen seine Stellung auf dem Schweizer Markt weiter aus. (pd/cbe)