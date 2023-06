Jährlich zeichnet das World Finance Magazin mit den Sustainability Awards Unternehmen aus, die sich aktiv für Umweltschutz und Nachhaltigkeit einsetzen. Zum dritten Mal in Folge ist Swisscom zur «Most Sustainable Company in the Telecommunication Industry 2023» gewählt worden, wie es in einer Mitteilung des Telekomanbieters heisst.

Das World Finance Magazine würdigt mit seinen jährlichen Sustainability Awards Unternehmen, die sich aktiv für bedeutende Massnahmen im Bereich Umwelt, Gesellschaft und Unternehmensführung einsetzen.

Vorreiterrolle von Swisscom überzeugt

«Ein nachhaltiges Engagement gewinnt angesichts der Lage des Planeten immer mehr an Bedeutung», wird Monika Wojcik, Head of Special Projects bei World Finance, in der Mitteilung zititert. «Besonders beeindruckt hat uns die überarbeitete Nachhaltigkeitsstrategie und die Governance im Unternehmen, die Investitionen in innovative Klimaschutzlösungen für Kunden und Gesellschaft und der neu lancierte Online-Content-Hub Swisscom Campus. Die Vorreiterrolle von Swisscom und der weitreichende Einsatz für Mensch und Umwelt hat die internationale Fachjury einmal mehr überzeugt.»

«Dass wir zum dritten Mal in Folge zum nachhaltigsten Telekomunternehmen der Welt ausgezeichnet worden sind, freut uns sehr und bestätigt uns darin, dass wir uns bei der Erreichung unserer ambitiösen Nachhaltigkeitsziele auf dem richtigen Weg befinden», so Saskia Günther, Leiterin Corporate Responsibility bei Swisscom. «Für uns ist es jedes Mal ein grosser Ansporn, noch härter zu arbeiten und den eingeschlagenen Weg konsequent weiterzuverfolgen.»

Ziel: Bis 2025 vollständig klimaneutral

Swisscom hat sich laut Mitteilung zum Ziel gesetzt, bis 2025 über die gesamte Wertschöpfungskette vollständig klimaneutral zu sein. Dafür setzt Swisscom auf 100 Prozent erneuerbare Energien, eine emissionsfreie Fahrzeugflotte, Wärmepumpen und arbeitet mit Hilfe der Digitalisierung klimaschonend. Zusätzlich engagiert sich Swisscom auch in den vor- und nachgelagerten Wertschöpfungsstufen.

Swisscom übernehme nicht nur Verantwortung für die Umwelt, sondern auch für die Menschen. Auf dem neu lancierten Online-Content-Hub «Swisscom Campus» finden Kinder, Jugendliche, Eltern und Senioren eine Vielzahl an Tipps und Tricks im Umgang mit digitalen Medien. Zudem steht allen Interessierten mit 25 Kursen ein umfassendes Bildungsangebot für alle Lebensbereiche bereit. (pd/yk)