Der Apple Premium Partner DQ Solutions am Zürcher Bahnhofplatz wird am 19. August wiedereröffnet. Die Agentur Silverspot hat aus diesem Anlass einen Spot produziert.

«Den Einstein-Doppelgänger zu finden war eine Aufgabe, die wir international angegangen sind. Ursprung der Idee lag bei Luis Alvarez, Director Marketing and Purchase, Member of the Executive Board bei DQ Solutions. Die gesamte Zusammenarbeit bis zur Fertigstellung des Spots ging Hand in Hand mit dem Kunden. Herausgekommen ist ein überraschender Spot mit Augenzwinkern», sagt Remo Civatti, Managing Director der Silverspot, laut einer Mitteilung der Agentur.

Creative Director der Silverspot, Nicolas Vonlanthen ergänzt: «Die Atmosphäre am Set war sehr herzlich und professionell zugleich. Die Produktion hat allen Beteiligten sichtlich Spass gemacht.»

Auch Apple Schweiz habe laut Mitteilung den Spot schon abgenommen.

«Und noch etwas Schönes: die Besucher der Filiale des Apple Premium Partners, DQ Solutions in Zürich, können sich am 19. und 20. August bei der Neu-Eröffnung über 10 % auf ein ausgewähltes Sortiment freuen», so Remo Civatti weiter.

Der Spot läuft ab dem 10.08.22 auf ProSieben, Kabel eins, RTL, VOX, Sat.1, 3+, TV25, TeleZüri, DMAX und auf Social Media. (pd/mj)