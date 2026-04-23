Communicators: Elisabeth Wallimann kommt von IRF

Publiziert am 23.04.2026

Wallimann war zuletzt bei der Beratungsfirma IRF tätig, wo sie seit 2020 in den Bereichen Medienarbeit, Finanzkommunikation und Unternehmensberichterstattung beriet. Davor arbeitete sie unter anderem beim Hotel Palace Luzern, bei der Maxon Group und bei Zürich Tourismus. Wallimann studierte Sinologie und Sprachwissenschaften in Zürich und Peking und absolvierte einen interdisziplinären Master in Genf.

Bei Communicators soll sie den Bereich Corporate Reporting von Grund auf entwickeln – von Geschäftsberichten über Nachhaltigkeitsreporting bis zur digitalen Investor-Relations-Kommunikation. Der Finanzbereich der Agentur wachse mit ihrem Einstieg auf neun Personen, heisst es in der Mitteilung. Annette Matzke, Verwaltungsratspräsidentin der Financial Communicators AG, lässt sich mit den Worten zitieren, Wallimann stärke «nicht nur die inhaltliche Expertise», sondern auch die «Ambition, eine der führenden Agenturen für Finanzinstitutionen im deutschsprachigen Raum zu werden».

Die Agentur, 2001 gegründet und im Besitz der geschäftsführenden Partner, ist neben der Finanzkommunikation auch in Public Affairs und Organisationskommunikation tätig. Sie unterhält Büros in Zürich, Bern und Genf. (pd/nil)