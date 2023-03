Die in Romanshorn ansässige Werft 52 bietet Boote, Schiffe und Yachten an. Welche Neuheiten die Bootssaison 2023 bietet, können Kundinnen und Kunden der Werft 52 jeweils im Rahmen eines Events erfahren. Um sie mit dem passenden Bootsfeeling nach Romanshorn zu locken, beauftragte die Werft 52 die Agentur am Flughafen mit der Entwicklung und Umsetzung eines passenden Mailings.

Das personalisierte Mailing für die Werft 52 ist nicht nur eine Einladung für einen Bootsapéro, sondern ein Badewannenschiffchen mit eigenem Antrieb.

Herausgekommen sei eine Einladung, die nicht nur Lust auf ein neues Boot, Schiff oder eine neue Yacht macht, sondern mit der man dank eines einfachen «Motors» gleich selbst in See stechen könne, heisst es in der Mitteilung. Und zwar sogar zuhause in der Badewanne.

Das personalisierte Bootsmailing kam im Januar 2023 im DACH-Raum am Bodenseeufer zum Einsatz.

Verantwortlich bei Werft 52, Romanshorn: André Vrecer (Inhaber und Geschäftsführer); verantwortlich bei Agentur am Flughafen, St.Gallen: René Eugster (Gesamtverantwortung), Ketil Eggum (Art Direction), Patrick Lindner (Text). (pd/wid)