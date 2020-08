Monami: Fathima Ifthikar neu an Bord

Neuzugang bei Monami: Die Agentur mit Sitz in Zürich und Chur erweitert ihre Geschäftsleitung – und holt Fathima Ifthikar an Bord. Ifthikar baute bei der UBS die sozialen Kanäle auf, war dort zuletzt als Head of Social Media tätig und wird bei Monami ab August in einer vielseitigen Rolle ihre Erfahrungen einbringen, wie es in einer Mitteilung von Montag heisst.

So werde sich Ifthikar zum einen als Senior Beraterin direkt um Kunden kümmern, zum anderen aber auch, gemeinsam mit Stefan Erdin und Tim Schaerer, für diverse internen Prozesse bei Monami zuständig sein. «Ich freue mich nach vielen Jahren auf Kundenseite sehr darauf, erstmals bei einer Agentur zu sein», lässt sich Ifthikar.

Weiter führt sie aus: «Die Kombination eines renommierten Portfolios und einer dynamischen, jungen Firmenkultur von Monami hat mich überzeugt». So zeichnet sich die Agentur unter anderem für Content für Brands wie Coop, Burger King oder SEAT aus, ist aber vermehrt auch im strategischen Bereich und in der digitalen Transformation tätig. (pd/lol)