Wahlen 2023: FDP stellt Kommunikation neu auf

Agentur am Flughafen

Ein glanzvoller Auftritt für Mr. Dapper

Better than new – so das Credo vom Start-up, das verspricht, gebrauchte Schuhe besser zu machen als neue.

Better than new – so das Credo vom Luzerner Start-up, das verspricht, gebrauchte Schuhe besser zu machen als neue. Dabei setzt das Unternehmen auf Nachhaltigkeit und sorgt dafür, dass die Lieblingsschuhe ihrer Kunden ein Leben lang halten.