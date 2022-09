Kleinstadt: Florina Schwander stösst zum Frühungsteam

Seit 2017 versorgt das Onlinemagazin Kleinstadt Eltern mit Artikeln, Tipps und Veranstaltungshinweisen für Familien – in Bern, aber auch darüber hinaus. Zum Magazin hinzu kamen jüngst Beratungstätigkeiten im Bereich Kommunikation für Firmen und Institutionen, die sich an Familien richten (persoenlich.com berichtete).

Jetzt baut Kleinstadt diese Tätigkeiten weiter aus und holt sich Verstärkung aus dem Online-Journalismus. Wie es in einer Mitteilung heisst stösst Florina Schwander vom Elternmagazin Fritz+Fränzi zum Duo Eva Hefti und Sarah Pfäffli. Schwander war seit Anfang 2020 Onlinechefin beim Elternmagazin und verantwortete unter anderem den Webauftritt mit. Mit diesem Schritt verstärke Kleinstadt insbesondere das Know-How im Bereich Online-Strategie und - Content, heisst es weiter.

«Florina bringt nicht nur langjährige Erfahrung und Expertise im Online-Journalismus mit, sondern auch einen anderen Blick auf Familienthemen, der uns sehr guttut. Und letztlich haben wir mit ihr einfach auch mehr Ressourcen, um das grosse Potenzial unserer kleinen Firma noch stärker auszuschöpfen», wird Kleinstadt-Mitgründerin Sarah Pfäffli, zitiert.

Content-Beratung und Analyse von Webauftritten

«Ich verfolge Kleinstadt schon von Anfang an und bin begeistert, was Eva, Sarah und anfänglich noch Bruna auf die Beine gestellt haben. Es ist eine Ehre und eine Topmotivation für mich, diesen sicheren Hafen für Eltern mitzugestalten mit hilfreichen Artikeln und einer empathischen, klugen Community. Dieses Wissen und diese Erfahrungen weiterzugeben als Agentur an unsere Kunden ist für mich total stimmig und bereichernd für alle Seiten», lässt sich Florina Schwander in der Mitteilung zitieren.

Die 42-jährige Bernerin blickt auf 15 Jahre Erfahrung im Online-Journalismus zurück: Angefangen beim Burda-Verlag in München, angereichert mit Fernseherfahrung beim heutigen «Gesichter+Geschichten» beim SRF, gefolgt von Leitungsfunktionen im Online-Team von Annabelle und zuletzt bei «Fritz+Fränzi» in Zürich. Privat lebt sie mit ihrem Mann, ihren drei schulpflichtigen Kindern und vielen Pflanzen in der Stadt Bern nahe an der Aare für sommerliche und winterliche Badevergnügen.

Die Angebotspalette der Agentur Kleinstadt umfasst eine Angebotsanalyse und konkrete Lösungsansätzen, klassische Kommunikationsberatung, Medienarbeit sowie Workshops und Trainings. Neu verstärkt die Agentur ihren Fokus im digitalen Bereich mit Content-Beratungen und der Analyse von Webauftritten und Positionierungen inklusive Social Media. Das Magazin Kleinstadt.ch setzt auf Kooperationen mit ausgewählten neuen und langjährigen Partnern. (pd/wid)