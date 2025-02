Mindshare DACH: Führungswechsel bei der Mediaagentur

Publiziert am 12.02.2025

Hofmann war zuletzt als Chief Client Officer bei der Mediaagentur tätig und steigt nun auf zur CEO von Mindshare für die DACH-Region, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Brandt, die scheidende Chefin, führte seit März 2017 die Geschäfte der Mediaagentur in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Unter ihrer Leitung entwickelte sich das Unternehmen laut Comvergence zur drittgrössten Mediaagentur im deutschen Markt.

Langjährige Führungserfahrung im Mediageschäft

Ihre Nachfolgerin Hofmann kam 2018 zu Mindshare und verantwortete als Managing Director die Standorte Düsseldorf und Hamburg. Anfang 2023 wurde sie zum Chief Client Officer befördert. Zuvor arbeitete die Diplomkauffrau in Führungspositionen bei der Dentsu-Gruppe.

Mindshare beschäftigt im deutschsprachigen Raum 450 Mitarbeiter an den Standorten Frankfurt, Düsseldorf und Hamburg. Die Agentur betreut über 60 Kunden, darunter Deutsche Telekom, Ford und Lufthansa. Weltweit ist das Unternehmen mit 10'000 Mitarbeitern in 86 Ländern vertreten, so auch in der Schweiz. (pd/nil)