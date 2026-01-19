Publiziert am 19.01.2026

Die OdA GS Aargau begleitet Lernende, Betriebe, Schulen und Quereinsteiger durch Ausbildungswege im Gesundheits- und Sozialbereich und verarbeitet jährlich tausende Anmeldungen, Kursdaten und Dokumente. Die bisherige Website war technisch veraltet und erforderte zahlreiche manuelle Prozesse.





Der Relaunch umfasste neben einer technischen Neuordnung auch ein überarbeitetes Corporate Design und ein neues Logo. «Wir haben früh gemerkt, dass wir nicht nur ein neues Erscheinungsbild brauchen, sondern ein stabiles digitales Rückgrat», sagt Lars Egger von der OdA GS Aargau.

Kursdaten werden nun direkt aus dem ERP-System ins CMS übertragen, Bewerbungen laufen automatisiert über die Website. Auch Raumvermietungen können online angefragt werden. Eine interaktive Laufbahngrafik visualisiert Gesundheits- und Sozialberufe sowie mögliche Bildungswege.