Wäis Kiani: «Ich bin leergeschrieben und übersättigt»

von Edith Hollenstein

Frau Kiani, was erhoffen Sie sich von der Selbstständigkeit?

Ich bin schon seit 2014 vom Schreiben ermüdet, hatte das Gefühl, das Ende der Fahnenstange schon längst erreicht zu haben und sehnte mich gleichzeitig nach mehr Herausforderung und einer höheren Aufgabe. Meine Autorenkarriere begann 2003 quasi schlagartig mit einem Artikel in der «Süddeutschen Zeitung», ich habe seitdem allein in Deutschland in zehn grossen Magazinen regelmässig Kolumnen geschrieben. In der Schweiz war es noch die «Annabelle» und das «SonntagsBlick-Magazin». Darüber hinaus schrieb ich Artikel und publizierte drei Bestseller. Ich habe mich leergeschrieben und bin übersättigt und will schon lange etwas Neues, Aufregendes.

Wie stark hat die Krise in der Branche eine Rolle gespielt?

Während ich mich steigern wollte, entwickelte sich die Medienlandschaft drastisch zurück. Viele, mit denen ich nach oben gefahren bin – wie die deutsche «Financial Times» –, gibt es nicht mehr, und es war klar: Die ganze Branche liegt im Sterben. Ich habe aber genug Ideen und kann zum Glück viele Dinge noch besser als Schreiben und jetzt hat uns unser erste Kunde, Neff Küchen, regelrecht dazu gebracht, den Blog zu relaunchen und uns als Agentur der Menschheit zu präsentieren.

«Wir hatten noch nie Streit wegen Geld»

Mit engen Freunden oder mit der Familie beruflich zusammenzuarbeiten, ist meistens nicht einfach. Warum ist Ihre Schwester die richtige Partnerin?

Meine Schwester und ich ergänzen uns einfach perfekt. Sie ist die Food-Expertin, mein Feuer brennt immer noch ungebremst seit Kindergartentagen für Stil und Mode. Aber auch ich liebe Food und koche gern. Dann ist Violet sehr stark in der Produktion, während ich den kommunikativen Part übernehme, die Kontakte zu den Kunden pflege und mich um unser Marketing und auch dasjenige unserer Kunden kümmere. Wir hätten zudem beide einzeln das Riesenschiff nicht ins Wasser lassen und steuern können. Zu zweit kann man auch ganz andere Aufgaben meistern und das Dreifache auf die Beine stellen, weil eben ein zweiter Profi mitdenkt. Das wäre mit keiner fremden Person gegangen. Da kommt ganz schnell Neid und Konkurrenzdenken und dann entsteht Misstrauen, das geht nur mit Familie. Wir haben also grosses Glück, dass wir das so machen können.

Wie verhindern Sie, dass es zum Streit kommt übers Geld?

Wir hatten noch nie Streit wegen Geld, wir sind beide in dem Gebiet total relaxed. Wir sind weder gierig, noch materiell – für Schweizer Verhältnisse sogar sehr bescheiden. Sollte es dennoch Streit geben, werden unsere Eltern den schnell schlichten.

«Der Blog hat mich in sechs Monaten zu einer Erwachsenen gemacht»

Sie schrieben bislang vor allem für den Blog «Michèle & Wäis» über Fragen und Probleme des Älterwerdens. Was haben Sie dabei gelernt?

Also ich schrieb nicht vor allem für den Blog, es war nur eine ganz kurze nebensächliche Phase. Ich steckte schon seit 2014 tief in einer Midlife-Krise, hatte ein Buch dazu veröffentlicht und kam dadurch auf die Idee, einen Blog mit diesen Themen zu machen. Die 50 Kolumnen, die ich mir in sechs Monaten mühelos aus den Fingern zog, therapierten überraschend schnell meine Krise, machten mir klar: Ich muss nicht erwachsen sein wie die anderen, ich muss nur mein Leben im Griff haben und Verantwortung für mich selbst übernehmen. Danach hatte ich plötzlich nichts mehr zu sagen und begann mit der Planungsphase meiner Selbstständigkeit. Der Blog hat mich in genau sechs Monaten zu einer Erwachsenen gemacht, ich wusste wieder, was ich wollte und wie es weitergehen soll. Was will man mehr?

«Michèle & Wäis» wurde im April eingestellt, jetzt heisst er «Michèle & Friends». Was ist der Grund?

Um ganz ehrlich zu sein, der ganze Blog war ein Fehler und hat von Anfang an nicht gepasst. Ich konnte meinen Vibe dort nicht frei verbreiten, so wie ich es in meiner bisherigen Laufbahn immer konnte und gewöhnt war. Das hatte in erster Linie etwas mit der weitgehend männlichen Leserschaft des «Tages-Anzeigers» zu tun, die mich und meine Energie überhaupt nicht erfassen konnten, mich wirklich null verstanden hat. Aber anstatt mich zu ignorieren, kommentierten die Leser leidenschaftlich sehr respektlos und teilweise unter der Gürtellinie. Das waren Leute, die kommentierten zwölf Stunden am Stück auf jeden Post – das hatte ich noch nie erlebt.

Und dann?

Das wäre normal, hiess es aus der Redaktion, das ist bei denen wohl so. Ich wurde von allen Seiten auf meinen brillanten Blog, aber kranken Kommentatoren angesprochen, sogar aus Deutschland. Dann passten auch mein Vibe und der von Michèle Binswanger überhaupt nicht zusammen, was mein Fehler war. Ich hätte ja vorher einmal ein paar Texte von ihr lesen können, dann hätte ich das gewusst. Als sie von der «Älterwerden, aber wie?»- Idee so begeistert war, dass sie sofort anbot, einen gemeinsamen Blog bei Tamedia zu platzieren, habe ich mich total gefreut, weil die Jahre mit Lisa Feldmann bei der «Annabelle» sehr beglückend waren. Nach zwei Wochen wollte ich den Blog das erste Mal hinwerfen, weil eben nichts gepasst hat. Doch gleichzeitig hatte ich an meinen beiden Tagen unglaublich hohen Traffic. Ich war genau vier Tage die Woche fulltime mit dem Blog beschäftigt, bekam dafür einen Praktikantenlohn, hatte die restlichen Tage schlechte Laune und dachte nur ans Aufhören. Und ich hatte nach 50 Themen auch nichts mehr zu sagen, denn der Blog hatte nebenbei seine Mission erfüllt. Das Ende war längst fällig und eine totale Befreiung. Ich konnte mich in Ruhe zurückziehen, damit beschäftigen, womit ich die nächsten zwanzig Jahre als Erwachsene verbringen will.

Wie wollen Sie mit Kiani & Kiani Geld einnehmen?

Wir werden von Kunden engagiert, die massgeschneiderten Content abgestimmt auf die Bedürfnisse Ihrer Zielgruppen von uns verfasst haben wollen oder gerne damit auf unseren Kanälen vertreten sein möchten, wir beraten Kunden die ihr Produkt einer neuen Zielgruppe nahebringen wollen, und wir bieten unsere eigene Glaubwürdigkeit, die wir uns in den Jahren erarbeitet haben an, sofern wir mit den jeweiligen Produkten im Einklang sind.

«Wir wollen der populärste Food- und Travelblog der Schweiz werden»

Was für eine Art Partnerschaft haben Sie mit Bindella, Hotel Adlon Kempinski in Berlin, Chanel Beauté Paris und Strenesse?

Wir hatten doch keine Partnerschaft, das waren Kunden, die sich von Violet ihre beliebten Supperclubs organisieren liessen – im Adlon regelmässig ein Jahr lang sogar.

Welches sind die Ziele für den Blog und das Unternehmen?

Der Blog sollte der populärste Food- und Travelblog der Schweiz werden. Ich habe schon drei Blogs in zwei Ländern aus dem Boden gestampft und rasend schnell mit einer riesigen Followerschaft versehen. Ich denke, das werden wir schaffen, allein dashalb, weil wir so viel Empathie besitzen, dass wir schreiben, was die Leser wirklich interessiert. Wir haben beide unsere Egos als Autorinnen schon längst befriedigt und sehen uns als reine Dienstleister. Die grossen Marken und Unternehmen haben im Zuge der Globalisierung und Digitalisierung der Welt immer mehr an Format verloren und suchen verzweifelt Authentizität bei Influencern und anderen Eintagsfliegen. Gleichzeitig werden immense Geldsummen für vollkommen sinnlose und an der Menschheit vorbeilaufende Kampagnen verpulvert. Schuld daran sind die Budgetkämpfe von grossen Agenturen und die Ahnungslosigkeit der Marketing-Abteilungen.

Sie können das besser?

Wir sind ein kleines Team, nehmen kleine Projekte an, die vom ersten Meeting bis zum finalen Schritt in liebevoller Eigenarbeit vollzogen werden, was unsere Kunden sehr zu schätzen wissen, genau wie der persönliche Kontakt zu uns und unsere Erreichbarkeit. Wir sind unkompliziert, wir müssen uns nur miteinander besprechen, und wir briefen unsere Fotografen, Grafiker und so weiter selbst. Es gibt keine Hierarchien vom Junior-Kontakter bis zum Geschäftsführer. Wir sind wie der Slow-Food-Bauer, der nur zwanzig Kühe besitzt, aber alle mit Namen kennt und die beste Milch, Butter und Käse der Region liefert – und als Geheimtipp unter Gourmets gilt.







Wäis Kiani hat die Fragen schriftlich beantwortet