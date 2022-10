Wemf: Jella Hoffmann ist neue CEO

Im Januar 2023 übernimmt Jella Hoffmann als neue CEO die Geschäftsführung der Wemf für Werbemedienforschung mit Sitz in Zürich. Marco Bernasconi, der die Forschungsorganisation seit 2007 leitet, übernimmt per Januar 2023 die Rolle des stellvertretenden Geschäftsführers und wird diese bis im Frühjahr 2024 innehaben.

«Der Verwaltungsrat ist überzeugt, mit der Ernennung von Jella Hoffmann eine sehr gute Wahl getroffen zu haben. Wir schätzen uns glücklich, dass wir die CEO-Funktion mit Jella Hoffmann aus den eigenen Reihen besetzen können. Wir sind uns sicher, dass sie mit ihrer Managementerfahrung, ihrem fachlichen Know-how, ihrer Empathie und ihrem Drive die Wemf in eine erfolgsversprechende Zukunft lenken wird. Wir wünschen Jella Hoffmann schon jetzt viel Erfolg», wird Marcel Kohler, Wemf-Verwaltungsratspräsident, in der Mitteilung zitiert.

Jella Hoffmann hat Kommunikationswissenschaft und Psychologie studiert sowie in diesem Fachbereich auch promoviert. Sie hatte im Januar 2021 die Gesamtverantwortung für die Forschungsabteilung der WEMF übernommen und ist seit August 2019 Mitglied der Geschäftsleitung. Die künftige CEO über ihre neue Aufgabe: «Die Wemf wird in den nächsten Jahren ihr Angebotsportfolio weiterentwickeln, ausbauen und durch neue Produkte ergänzen. Ich freue mich, dass ich diese Reise gemeinsam mit einem so motivierten und kompetenten Team antreten werde.» (pd/mj)