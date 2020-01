Hello Jrene: Jrene Rolli texet für Sprachassistenten

Per Anfang 2020 hat sich die Kommunikationsspezialistin Jrene Rolli nach über zehn Jahren in verschiedenen Funktionen bei Migros, der Post sowie Schweizer Radio und Fernsehen selbstständig gemacht, wie es in einer Mitteilung von Mittwoch heisst. Die Bernerin «prägte» die Anfänge der professionellen Online-Kommunikation in der Schweiz. Insbesondere in ihrer Funktion als Stellvertretende Leiterin Online-Kommunikation beim Migros-Genossenschafts-Bund.

Heute umfasse ihr Blick die integrierte Kommunikation als Ganzes und richte sich auf zukunftsweisende und innovative Lösungen. Sie bietet beispielsweise UX-Writing für Produktteams an und setzt sich mit Themen wie einfach verständlicher Sprache – sogenannter Plain Language – und Texten für Sprachassistenten auseinander.

Von Bern aus unterstütze sie Unternehmen und Privatpersonen «mit einem Angebot an Taten und Worten». «Ich will dafür sorgen, dass Menschen sich besser und richtig verstehen und dadurch zufriedener sind», begründet Jrene Rolli ihren Schritt. Sie schreibt passende Worte für Magazine, Broschüren, Apps, Websites oder Reden und entwickelt zielführende Konzepte. Für Privatpersonen textet sie persönliche Korrespondenz, Einladungen, Biografien und auch Liebesgeschichten für Hochzeitszeremonien. (pd/lol)