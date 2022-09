Dentsu: Karin Zimmermann wird neue CEO

Mit Wirkung zu Januar 2023 übernimmt Karin Zimmermann die Verantwortung für das gesamte Geschäft von Dentsu in Deutschland sowie alle Aktivitäten und Ergebnisse in der DACH-Region. Sie berichtet in ihrer neuen Rolle an Giulio Malegori, CEO Dentsu Emea und wird Teil des Executive Teams in Emea sowie des dentsu Deutschland & DACH Executive Boards.

«In einem Umfeld, in dem sich sowohl unser Geschäft als auch das Konsumentenverhalten verändern, brauchen unsere Kunden die Unterstützung von starken Agenturpartnern, um erfolgreich zu wachsen. Karin hat langjährige Erfahrung in der Führung von B2C-Marken und weist eine beeindruckende Erfolgsbilanz in der Umsetzung digitaler Transformationen aus. Darüber hinaus bringt sie mit ihrem branchenübergreifenden und interkulturellen Management-Hintergrund alles mit, um integrierte Lösungen voranzutreiben, die unseren Kunden dabei helfen, ihr volles Markenpotenzial zu nutzen und nachhaltige Geschäftsergebnisse zu erzielen», sagt Dentsu Emea CEO Giulio Malegori laut einer Mitteilung.

Mit mehr als 20 Jahren globaler Erfahrung in Markenführung und in der Beratung von Kunden bei der Neuausrichtung ihres Geschäfts hat Karin Zimmermann zuletzt in ihrer Rolle als CEO die digitale Transformation des exklusiven Modehändlers Madeleine Fashion Group vorangetrieben. In ihrer Zeit davor hat sie bei Amazon mehrere Modekategorien geführt, bei einer der grössten australischen Supermarktketten Coles den Non-Food-Bereich geleitet und innovative Kundenerlebnisse für das Modeunternehmen C&A entwickelt. Sie verbrachte ausserdem mehr als ein Jahrzehnt bei der Unternehmensberatung The Boston Consulting Group (BCG), wo sie internationalen Kunden zu strategischem Wachstum verholfen hat.

«Ich interessiere mich leidenschaftlich für Konsumenten und dafür, Markenerlebnisse zu schaffen, die ihnen einen echten Mehrwert bieten. Der beharrliche Fokus auf die Wünsche der Konsumenten war für mich schon immer der wesentliche Impulsgeber. Die Vision von Dentsu, die datengesteuerten Media- und Kreativangebote sowie die kontinuierlichen Investitionen in die Customer Experience haben mich daher überzeugt. Ich freue mich darauf, meine Passion für Kundenorientierung bei Dentsu einzubringen und gemeinsam mit unserem Team und unseren Kunden sinnvolle und nachhaltige Zukunftslösungen zu entwickeln», lässt sich Karin Zimmermann in der Mitteilung zitieren.

Karin Zimmermann folgt auf die ehemalige Deutschland- und DACH-CEO Ulrike Handel, die Dentsu international im Oktober 2021 verlassen hat. (pd/mj)