Freundliche Grüsse: «Klimabüro» für Zürich kreiert

«Klimaschutz» und «Nachhaltigkeit»: Zwei Begriffe, welche aus dem alltäglichen Sprachgebrauch kaum mehr wegzudenken sind. Dies führt dazu, dass sich nicht nur Fachpersonen damit befassen – sondern auch Unternehmen und ein Grossteil der Bevölkerung. Doch viele fragen sich: Was kann ich tun, um hier meinen nachhaltigen Beitrag zu leisten? Und genau deswegen habe die Stadt Zürich das «Klimabüro» ins Leben gerufen, heisst es in der Mitteilung. Das Angebot beinhalte eine Rundumberatung für klimaschonende Umsetzungen aller Art – egal ob Gastronomiebetriebe, KMU oder Hauseigentümerinnen.

In Zusammenarbeit mit Freundliche Grüsse wurde dazu sowohl die Namensgebung definiert als auch die ganze Kommunikation ausgearbeitet, schreibt die Agentur. Diese in Form von zwei veranschaulichenden Videos zur Erklärung des Angebots und neuen, eigenständigen Piktogrammen.

In einem zweiten Schritt unterstützte die Agentur mit ihren Plakaten und Flyern die Eröffnung des Pop-Up Klimabüros. Dieses befindet sich im Kultur-Pavillon am Werdmühleplatz und wurde am 4. Oktober eröffnet. Die Plakate, welche unterschiedliche Informationen rund um den Klimaschutz beinhalten, schmücken den gesamten Platz rund um den Pavillon.

Credits: Verantwortlich bei Stadt Zürich UGZ: Claudia Naegeli (Co-Leiterin Kommunikation), Selina Galliker (Projektleiterin), Rahel Gessler, Georg Hafner, Tian Lutz, Anja Tamburini, Hanspeter Wilhelm (Energieberatung), Silvan Graf (ewz); verantwortlich bei Freundliche Grüsse: Pascal Deville, Samuel Textor (Gesamtverantwortung), Norihito Ilda, Mara Schwegler (Art Direction) David Elmiger, Bernhard Brungs (Text, Konzept), Maude Mahrer, Laura Leuenberger, David Lüthi (Grafik), Käthy Känzig (Beratung), Filmproduktion: Messieurs; Nathan Saurer (Director), Gabriel Saurer (Producer), Moritz Reinhart (Kamera), VDV Studios: Roger Zürcher (Producer), Zea Schaad (Animation) (pd/wid)

Weitere Infos

-Klimabüro Link: https://www.stadt-zuerich.ch/gud/de/index/beratung_bewilligung/klimabuero.html))

- Pop-Up Pavillon Link: https://www.stadt-zuerich.ch/energie/de/index/energieberatung/veranstaltungen.html.