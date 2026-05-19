Publiziert am 19.05.2026

Die Zusammenarbeit verknüpft die technologische AI-Kompetenz von Biggie – darunter AI Search Audits, individuelle AI-Agenten und Workflow-Automation – mit der PR- und Content-Expertise von Contcept. Gemeinsam wollen die beiden Agenturen Marken dabei helfen, nicht nur in klassischen Suchmaschinen, sondern auch in AI-generierten Antworten präsent und korrekt dargestellt zu sein.

Das gemeinsame Angebot umfasst laut einer Mitteilung Prompt- und Wettbewerbsanalysen, Benchmarking der Markenpräsenz in führenden AI-Systemen, Content-Optimierung sowie PR-Strategien zur Stärkung von Autorität und Zitierbarkeit. Biggie identifiziert dabei, wie Marken in AI-Systemen erscheinen; Contcept leitet daraus konkrete Massnahmen ab – von AI-optimierten FAQ-Formaten über Thought-Leadership-Inhalte bis hin zu Medienplatzierungen.

Auf Anfrage bestätigt Contcept-CEO Barbara Ryter, dass die Kooperation keine Fusion ist: Die Strukturen beider Unternehmen bleiben unverändert, bei Contcept sei sogar eher Stellenzuwachs geplant. (pd/cbe)