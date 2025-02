Migros: Lea Ernst belegt Stelle als Textchefin

Publiziert am 05.02.2025

Lea Ernst beginnt am 1. März in der Direktion der Migros als Textchefin zu arbeiten, wie es in einer internen Mitteilung heisst. Auf Anfrage von persoenlich.com heisst es, dass dies eine neu geschaffene Funktion sei. Jedoch handle es sich nicht um einen Stellenaufbau – die 60 Prozent des Pensums seien aus vakanten und anderen Stellen zusammengetragen worden.

Ziel der neuen Stelle sei es, dass Texte prägnanter, einfacher und für die Leserinnen und Leser attraktiver werden. Ernst wird die Dramaturgie der Texte vor dem Verfassen besprechen und sie danach redigieren.

Lea Ernst hat an der ZHAW einen Bachelor in Kommunikation erworben und die Reportageschule im deutschen Reutlingen absolviert. Sie hat in der Eventorganisation und in der Kommunikation gearbeitet, ferner als Reporterin beim Magazin des SonntagsBlicks und zuletzt als freischaffende Reporterin und Fotografin, unter anderem bei der Zeit, beim Magazin der Süddeutschen Zeitung und bei der NZZ. 2021 belegte sie beim «Swiss Press Award» den dritten Platz in der Kategorie Ausland, ausgezeichnet wurde ihre Fotoreportage für das Nerztöten in Dänemark; 2019 gewann sie den Preis «Globetrotter World Photo» für eine Reportage über eine Drag-Queen in Jerusalem. (pd/awe)