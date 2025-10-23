Ammarkt: Livique und Lumimart mit frischem Auftritt

Publiziert am 23.10.2025

Die Agentur Ammarkt hat den Markenauftritt für den Möbelhändler Livique und das Beleuchtungsgeschäft Lumimart weiterentwickelt. Die beiden Unternehmen präsentieren sich künftig mit einer gemeinsamen Bild- und Kommunikationswelt, die vom Kundenmagazin bis zum Point of Sale reicht.

Das Projekt basiert laut einer Mitteilung auf sechs Leitprinzipien: Positionierung und Differenzierung, Relevanz und Kundenzentrierung, Authentizität und Glaubwürdigkeit, emotionale Bindung und Storytelling über alle Kanäle, Community und Interaktion sowie Erlebbarkeit und Mehrwert über das Produkt hinaus. Im Zentrum der neuen Kommunikationsstrategie steht die Individualität der Kunden.

Die überarbeitete Kommunikation rückt die Individualität der Kundinnen und Kunden in den Mittelpunkt und wird durch eine Bildsprache unterstrichen, die Nähe, Vielfalt und Inspiration vermittelt. Livique bietet nach eigenen Angaben mit einem breiten Sortiment und zahlreichen Personalisierungsmöglichkeiten entsprechende Freiheit und Einfachheit.

«Mit dem neuen Auftritt schaffen wir für Livique und Lumimart eine starke, zeitgemässe Identität, die unsere Missionen klar sichtbar macht», wird Fatima Gmati, Leiterin Marketing/E-Commerce von Livique & Lumimart, zitiert. (pd/cbe)