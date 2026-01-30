Der Vorstand von Swissfundraising hat Pace in einem mehrstufigen Verfahren aus rund einem Dutzend Bewerbungen ausgewählt. «Pace Communication hat uns überzeugt, dass sie die Aufgabe mit hoher Kompetenz und grosser Motivation angehen werden, so dass wir die Aktivitäten und Projekte von Swissfundraising sichern und weiterentwickeln können», wird Verbandspräsident Hanspeter Bigler in einer Mitteilung zitiert.
Bei der neuen Mandatsnehmerin wird Isabel Schorer die Geschäftsführung und strategische Verantwortung übernehmen, Maya Grollimund die Mitgliederbetreuung, Kommunikation und die Begleitung von Veranstaltungen. Ein weiteres Teammitglied wird das Verbandssekretariat mit Veranstaltungsorganisation und Buchhaltung verantworten.