Publiziert am 30.01.2026

Der Vorstand von Swissfundraising hat Pace in einem mehrstufigen Verfahren aus rund einem Dutzend Bewerbungen ausgewählt. «Pace Communication hat uns überzeugt, dass sie die Aufgabe mit hoher Kompetenz und grosser Motivation angehen werden, so dass wir die Aktivitäten und Projekte von Swissfundraising sichern und weiterentwickeln können», wird Verbandspräsident Hanspeter Bigler in einer Mitteilung zitiert.

Isabel Schorer, Mitinhaberin von Pace, erklärt: «Wir freuen uns auf die Geschäftsführung, weil Swissfundraising als Berufsverband eine wichtige Rolle zwischen Wirtschaft und Gesellschaft einnimmt und wir diese Rolle aktiv mitgestalten wollen.»

Bei der neuen Mandatsnehmerin wird Isabel Schorer die Geschäftsführung und strategische Verantwortung übernehmen, Maya Grollimund die Mitgliederbetreuung, Kommunikation und die Begleitung von Veranstaltungen. Ein weiteres Teammitglied wird das Verbandssekretariat mit Veranstaltungsorganisation und Buchhaltung verantworten.

Die Ausschreibung des Mandats war aufgrund des bevorstehenden Generationenwechsels bei Alea Iacta nötig geworden, wie es weiter heisst. Der bisherige Swissfundraising-Geschäftsführer Roger Tinner zieht sich zurück. In der Endauswahl hat sich Alea Iacta selbst aus dem Bewerbungsprozess verabschiedet, da die übernehmende Generation in der Agentur neue Schwerpunkte setzen will. (pd/cbe)