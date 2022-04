Alkoholabstimmung: MGB-Präsidentin Ursula Nold ist für ein Ja

Das Medieninteresse an der Urbabstimmung über den Alkoholverkauf in den Filialen der Migros ist weiterhin hoch. Zuerst kritisierte der Ex-Migros-Boss Herbert Bolliger die aktuelle Führung in einem Interview mit dem Blick: «Ein Nein wäre eine gewaltige Klatsche für die Migros-Führung. Ich frage mich, ob die überhaupt noch wissen, in welchem Unternehmen sie arbeiten.» Der 69-Jährige, der sich mit einer Kampagne für ein Nein einsetzt, zeigte sich zudem siegessicher gegenüber dem Boulevardmedium.

Einen Tag später erklärte Ursula Nold, Präsidentin des Migros-Genossenschaftsbunds (MGB), in einem Interview mit der Schweiz am Wochenende, weshalb sie den Alkoholverkauf befürwortet: «Bei unseren Recherchen haben die Verwaltung und ich realisiert, dass ‹Dutti› selbst die Statuten zweimal ändern wollte – 1948 und 1952. Und das Einkaufsverhalten der Kundschaft hat sich nun mal geändert.» Zudem äusserte sich Nold zur Nein-Kampagne Bolligers, worüber dieser sie im Vorfeld informiert habe: «Er kann sich einbringen, das ist sein gutes Recht als Migros-Genossenschafter. Ob das gut oder schlecht ist, möchte ich nicht werten.»

Am 4. Juni entscheiden die Migros-Genossenschafterinnen und -Genossenschafter, ob die Migros künftig auch Bier, Wein, Schnaps in die Regale stellen dürfen (persoenlich.com berichtete). Für ein Ja braucht es eine Zwei-Drittel-Mehrheit, weil es sich bei dem Vorhaben um eine Statutenänderung handelt. Für Bolliger ist das eine «sehr hohe Hürde», wie er dem Blick sagte: «In der Politik würde man in diesem Fall von einem Erdrutschsieg reden, der nötig wäre. Den wird es nicht geben.» (tim)