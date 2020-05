In der aktuellen Coopzeitung ist in einem Beitrag zum Jubiläum der Supercard von Coop eine Mitgliederkarte in Tortenform mit dem Namen Fabrice Zumbrunnen zu sehen. Zumbrunnen ist der aktuelle Migros-Chef, die Coopzeitung schreibt zum Bild: «Eine Vorteilskarte für wirklich jeden Schweizer.»







Im E-Paper der Coopzeitung ist der Name Zumbrunnen nicht zu sehen. Chefredaktor Silvan Grütter war für eine Stellungnahme nicht erreichbar. (ma)